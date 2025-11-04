হোম > সারা দেশ > নোয়াখালী

ট্রাকের নিচে ঢুকে গেল অটোরিকশা, কলেজশিক্ষার্থীসহ নিহত ৫

নোয়াখালী প্রতিনিধি

ট্রাকের চাপায় ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন সিএনজি অটোরিকশার ৫ আরোহী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার বসুরহাট-কবিরহাট সড়কে ট্রাক ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অটোরিকশাটি ট্রাকের নিচে ঢুকে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নোয়াখালী সরকারি কলেজের দুই শিক্ষার্থী রয়েছেন। এ ঘটনায় একজন আহত হন।

আজ মঙ্গলবার বেলা পৌনে ৩টার দিকে উপজেলার ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে ইসরাত জাহান নামের নোয়াখালী সরকারি কলেজের একজন ছাত্রী রয়েছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত অপর ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে কোম্পানীগঞ্জের বসুরহাট বাজারের উদ্দেশ্যে জেলা শহর মাইজদী থেকে একটি যাত্রীবাহী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি ছেড়ে যায়। অটোরিকশাটি কবিরহাট পৌর এলাকার কবিরহাট-বসুরহাট সড়কের ইসলামিয়া আলিম মাদ্রাসার নতুন ভবনের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অটোরিকশাটি ট্রাকের নিচে ঢুকে যায়। এতে অটোরিকশার তিন যাত্রী ঘটনাস্থলে নিহত হন। আহত ব্যক্তিদের কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে একজন ও হাসপাতালে নিলে আরও একজন যাত্রী মারা যান।

এ ঘটনায় আহত একজনকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পরপর ট্রাকটি জব্দ করেছে স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে কবিরহাট থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালান।

কবিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শ্যামল কুমার দেবনাথ আজকের পত্রিকাকে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে আনার পর মোট পাঁচজন মারা গেছেন। একজনকে আমরা অ্যাম্বুলেন্সে করে জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছি। নিহতদের মধ্যে ইসরাত জাহান নামের নোয়াখালী সরকারি কলেজের একজন ছাত্রী রয়েছেন। অন্যদের পরিচয় এখনো জানা যায়নি।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা