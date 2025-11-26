নেত্রকোনায় আগুনে পুড়ল ২৫ দোকান, আহত ১

নেত্রকোনার মদন পৌর শহরের মহিউদ্দিন মার্কেটে আগুন লেগে ২৫টি কাপড়ের দোকান পুড়ে গেছে। এ ছাড়া ভয়ে তাড়াহুড়ো করে মালামাল সরাতে গিয়ে আশপাশের আরও ৪৫টি দোকানের মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকা ছাড়াবে বলে ধারণা করছেন ব্যবসায়ীরা।
আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আকস্মিকভাবে এই আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা গিয়ে আগুন নেভান।
স্থানীয় লোকজন ও ব্যবসায়ীরা জানান, সকালে মার্কেটের কাপড়পট্টির একটি দোকান থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের দোকানগুলোতে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুনে অন্তত ২৫টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়।
খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। আগুন নেভাতে গিয়ে উপজেলার উচিতপুর গ্রামের ছানা মিয়া নামের এক ব্যক্তি আহত হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।
ব্যবসায়ীদের দাবি, অগ্নিকাণ্ডে শুধু কাপড়পট্টিতেই ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১১ কোটি টাকার।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী রাজীব পাল ও উত্তম রায় বলেন, ‘আগুন কীভাবে লেগেছে, বলতে পারছি না। আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। এখন সামনের দিনগুলো কীভাবে চলবে, বুঝতে পারছি না। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৮ কোটি টাকার বেশি।’
মদন ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার জমিয়ত আলী বলেন, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। ক্ষতির হিসাব তৈরির কাজ চলছে।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আদিলুজ্জামান বলেন, মার্কেটে ছয় শতাধিক দোকান রয়েছে। ব্যবসায়ীদের হিসাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮ কোটি টাকা। ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।