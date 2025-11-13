হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় আওয়ামী লীগের চার নেতা গ্রেপ্তার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

পূর্বধলা থানা-পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার পূর্বধলায় বিস্ফোরক মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের চার নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন, পূর্বধলা উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. রানা আহমেদ (৩৭), নারান্দিয়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জামাল উদ্দিন (৪০), নারান্দিয়া ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান তালুকদার (৫৩) এবং পূর্বধলা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি মো. সাদেকুর রহমান বাচ্চু (৫০)। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নূরুল আলম বলেন, বিস্ফোরক আইনে দায়ের হওয়া একটি মামলায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ দুপুরে তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

