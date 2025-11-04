হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

‘বাণিজ্যের’ অভিযোগ ওঠায় খাদ্যগুদাম কর্মকর্তাদের বদলি-পদায়ন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন-বাণিজ্য নিয়ে সংবাদ প্রকাশের পর সারা দেশে গুদামের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থগিত করেছে খাদ্য মন্ত্রণালয়। পাশাপাশি নীতিমালা লঙ্ঘন করে বদলি ও পদায়ন-বাণিজ্যের বিষয়টি তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার খাদ্যসচিব মো. মাসুদুল হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত সোমবার (৩ নভেম্বর) খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ-সংক্রান্ত আদেশ জারি হয়।

মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে, চলতি মৌসুমের আমন সংগ্রহ অভিযান নিরবচ্ছিন্ন ও সফলভাবে সম্পন্ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন স্থগিত থাকবে। এই সিদ্ধান্তের আওতায় এলএসডির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সিএসডির ব্যবস্থাপক এবং সাইলোসমূহের অধীক্ষকগণও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

খাদ্যসচিব মো. মাসুদুল হাসান বলেন, ‘নীতিমালা লঙ্ঘন করে বদলি-পদায়নের অভিযোগ পেয়েছি। অনৈতিক লেনদেনের কথাও আলোচনায় এসেছে। বদলি-বাণিজ্যের বিষয়ে তদন্ত করে প্রমাণ মিললে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, গতকাল সোমবার আজকের পত্রিকায় ‘খাদ্যগুদামে বদলি-বাণিজ্য’ শিরোনামে সংবাদ ছাপা হয়। এতে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় খাদ্যগুদামের অন্তত ছয়জন কর্মকর্তাকে নীতিমালা লঙ্ঘন করে বদলি করার কথা উল্লেখ করা হয়। তাঁদের চাপ দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পারিবারিক সমস্যার আবেদন লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে। একই গুদামে নতুন কর্মকর্তা পদায়নে ব্যাপক বাণিজ্যেরও অভিযোগ ওঠে।

