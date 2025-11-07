নির্বাচন নিয়ে যাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তাঁরা স্বৈরাচারের দোসর: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব মোহাম্মদ শফিকুল আলম বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে যাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তাঁরা পতিত স্বৈরাচারের দোসর। জনগণ এখন নির্বাচনের অপেক্ষায় আছে। এবারের নির্বাচন হবে গ্রহণযোগ্য, উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ।
আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে নেত্রকোনা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রেস সচিব এসব কথা বলেন।
শফিকুল আলম বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি বা সংশয়ের অবকাশ নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে। এই নির্বাচন ঠেকানোর শক্তি ক্ষমতা কারও নেই। এটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা একটি নির্বাচন হবে।’
প্রেস সচিব বলেন, দেশে এখন নির্বাচনের হাওয়া বইছে, সবাই নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সন্তোষজনক রয়েছে। সারা দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখতে সাঁড়াশি অভিযান চালাচ্ছে।
মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ জামান, পুলিশ সুপার মির্জা সায়েম মাহমুদসহ জেলার সাংবাদিকেরা উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিবের কাছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা ২০২৩-এর সব টেকনিক্যাল পদগুলো অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগবিধিমালা সংশোধন ও দ্রুত নিয়োগের দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সকালে নেত্রকোনা সার্কিট হাউসে প্রেস সচিবের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন নেত্রকোনার ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (আইএলএসটি) শিক্ষার্থীরা।
স্মারকলিপি দেওয়ার সময় শিক্ষার্থী সোহেল রানা বলেন, আইএলএসটি শিক্ষার্থীরা চার বছরমেয়াদি শিক্ষা ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে কর্মদক্ষতা অর্জন করছে। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়োগবিধিমালা ২০২৩ ডিপ্লোমা ইন লাইফস্টক ডিগ্রিধারীদের জন্য কোনো নিয়োগের সুযোগ রাখা হয়নি। বর্তমানে দুটি প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ সাতটি ব্যাচের ডিপ্লোমাধারী শিক্ষার্থীরা বেকার অবস্থায় রয়েছেন।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শফিকুল আলম বলেন, ‘স্মারকলিপি নিয়ে গেলাম। ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে স্মারকলিপিটি পৌঁছে দেব।’