হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির অর্ধশত নেতা-কর্মী

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেওয়া বিএনপির নেতা-কর্মীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনায় বিএনপির অর্ধশত নেতা-কর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দলে যোগ দিয়েছেন। আজ শনিবার বিকেলে জেলা সদরের আমতলা ইউনিয়নের বিশ্বনাথপুর বাজারে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা দলটিতে যোগ দেন।

জেলা ছাত্রদলের সাবেক সদস্য ও সাবেক পৌর বিএনপির সদস্য সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির নেতা-কর্মীরা জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দেন। এ সময় তাঁদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেন জামায়াতে ইসলামীর ময়মনসিংহ অঞ্চলের টিম সদস্য ও নেত্রকোনা-২ আসনের প্রার্থী মাওলানা এনামুল হক।

জামায়াতে যোগ দেওয়া সাইদুর রহমান আমতলা ইউনিয়নের গাছগড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা।

সাইদুর রহমান বলেন, ‘আমি ছাত্রজীবন থেকে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত ছিলাম। দুঃসময়ে ত্যাগী থাকলেও সুসময়ে দলে মূল্যায়ন পাইনি। বর্তমান নেতারা ত্যাগীদের বঞ্চিত করে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে হাইব্রিডদের জায়গা করে দিয়েছে। হাইব্রিডদের অপকর্মের জন্য দলের জনপ্রিয়তা ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। দলে মূল্যায়ন না পেয়ে ইনসাফভিত্তিক দল জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।’

সম্পর্কিত

শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে নেত্রকোনায় ৬ বিএনপির নেতাকে শোকজ নোটিশ

নেত্রকোনার হাওর থেকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

তরুণী-কিশোরীদের চীনে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন, এক চীনা নাগরিকসহ আটক ২

‘কিছুক্ষণের জন্য’ ঘুরতে গিয়ে চার লাশ, তিনজনই শিশু

ধনু নদে স্পিডবোটডুবি: আরও দুজনের লাশ উদ্ধার

বিয়েবাড়ির স্পিডবোটটি ডুবিয়ে দেয় অন্য নৌকার লোকজন, অভিযোগ বেঁচে ফেরাদের, শিশুর লাশ উদ্ধার

নেত্রকোনায় বাসা থেকে ডেকে নিয়ে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

দুটি কিডনি বিকল মুর্শিদার, বাঁচার আকুতি

ধনু নদে বিয়েবাড়ির স্পিডবোট উল্টে ৪ জন নিখোঁজ

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা