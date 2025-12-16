হোম > সারা দেশ > নেত্রকোণা

নেত্রকোনায় ২১০০টি ইয়াবাসহ আটক ২

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

আটক ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ২ হাজার ১০০টি ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা।

মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার লেঙ্গুরা ইউনিয়নের লেঙ্গুরা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের ইয়াবাসহ আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন কলমাকান্দা উপজেলার লেঙ্গুরা ইউনিয়নের লেঙ্গুরা গ্রামের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে মোক্তার হোসেন (৩৬) এবং একই গ্রামের জয়নাল মিয়ার ছেলে জাবেদ পারভেজ ওরফে আলম (৪২)।

নেত্রকোনা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, অধিদপ্তরের ময়মনসিংহ বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. কাওসারুল হাসান রনির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আটক দুই মাদক কারবারির কাছ থেকে ২ হাজার ১০০টি ইয়াবা এবং মাদক বিক্রির ৭৮ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তাঁদের বিরুদ্ধে কলমাকান্দা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

