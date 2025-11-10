‘দামি মোবাইল ফোন কেনার টাকা না পেয়ে’ কলেজছাত্রের আত্মহত্যা

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় রাব্বি হাসান অনিক (১৭) নামের কলেজছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, পরিবারের কাছে থেকে দামি মোবাইল ফোন কেনার টাকা চেয়ে না পেয়ে কীটনাশক পান করে অনিক। গতকাল রোববার রাতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় সে। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
অনিক কেন্দুয়া পৌরসভার বাদেআঠারবাড়ী গ্রামের মজিবুর রহমানের ছেলে। সে ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের মানবিক বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
জানা গেছে, অনিক কয়েক দিন আগে বাড়িতে আসে। দামি মোবাইল ফোন কেনার জন্য পরিবারের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা আবদার করে সে। কিন্তু অভিভাবকেরা এতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে রাগ করে গত শনিবার রাতে সে কীটনাশক পান করে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল রাত ৯টার দিকে সে মারা যায়। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ গ্রামের বাড়িতে আনার পর আজ তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
এ ব্যাপারে কেন্দুয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিহির রঞ্জন দেব বলেন, এ ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা মুখ খুলছে না। তবে শুনেছি, দামি মোবাইল ফোন কেনার টাকা চেয়ে না পাওয়ায় এই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেনি।