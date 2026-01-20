পদ্মা সেতুর দায় পরিশোধ করতে গিয়ে চালের দাম ২০ টাকা বেড়ে গেছে: বাণিজ্য উপদেষ্টা

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, এত টাকা খরচ করে পদ্মা সেতু না বানিয়ে যদি ইরিগেশনে ব্যয় করা যেত, চালের দাম পাঁচ টাকা কমে যেত। আজ চালের দাম ২০ টাকা বেড়ে গেছে পদ্মা সেতুর দায় পরিশোধ করতে গিয়ে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, এতে কী লাভ হলো অর্থনীতিতে?
গতকাল সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় নেত্রকোনা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে গণভোট-সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. সাইফুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।
শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘যদি ব্যয়ের উদ্বৃত্ত তৈরি করতে না পারি, তাহলে এটি যে টিউমার তৈরি করবে, এর সঙ্গে চলতে পারবেন না। যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, আপনারা যখন কোনো দাবি করবেন, এটা মাথায় রাখতে হবে যে, আমার ব্যয়ের উদ্বৃত্ত আছে। নাহলে নাগরিক হিসেবে আপনি ঠকে যাবেন।’
উপদেষ্টা আরও বলেন, শেখ হাসিনা অহেতুক বড় বড় প্রকল্প নিয়েছিলেন। অধিকাংশ স্থলবন্দরের কোনো দরকার ছিল না। এসবের কোনো কার্যকারিতাও নেই। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে। ৯০ শতাংশ টাকাই খরচ করে ফেলেছে। শেখ হাসিনা অসম্ভব রকম দুর্বৃত্তায়ন করেছেন। শেখ হাসিনার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটানো। ব্যয় করে আয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটানোর মতো চিন্তা তাঁর মাথায় কখনোই ছিল না। তাই শেখ হাসিনা বড় বড় প্রকল্প নিয়ে ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্য আয়ের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা।
গণভোটের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনারা যদি গণভোটে ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট দেন, তাহলে তত্ত্বাবধায়কব্যবস্থা ফিরে আসবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। যে দলের বেশি সমর্থন, সেই দল নির্বাচিত হবে। আপনারা যদি সেটা না করেন, তাহলে বিগত তিনটি নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী-এমপিরা পদে রয়ে গেল। আবার ভোট হইল, ভোটে আপনি গেলেন কি না, তাতে কিছু আসে-যায় না। তাতে নির্বাচিত নামধারী সরকার রয়ে গেল—আপনারা যদি এমন নির্বাচনব্যবস্থা না চান, তাহলে ‘‘হ্যাঁ’’ ভোট দিবেন।’
এর আগে এ দিন বিকেলে উপদেষ্টা সদর উপজেলার হিরণপুর গ্রামে উঠান বৈঠকে যোগ দেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে ভোটারদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা বাড়াতে এই উঠান বৈঠকের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।