সোমেশ্বরী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলায় ২ জনের কারাদণ্ড

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলায় সোমেশ্বরী নদী থেকে অবৈধভাবে বালু তোলার অপরাধে দুই যুবককে সাত দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। পৌরসভার শ্মশানঘাট এলাকায় আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান এই অভিযান পরিচালনা করেন।
কারাদণ্ডপ্রাপ্ত যুবকেরা হলেন শাফায়েত (২১) ও শফিকুল (১৯)। নদী থেকে তোলা বালু অটোরিকশায় ভর্তি করা অবস্থায় তাঁদের আটক করা হয়। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমানের ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই দুই যুবককে সাত দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মিজানুর রহমান বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমেশ্বরী নদীতে বালু চুরি টেকাতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সময় হাতেনাতে দুজনকে আটক করে সাত দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বালু চুরি রোধে আরও কঠোর অবস্থানে যাবে উপজেলা প্রশাসন। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।