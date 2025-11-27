নেত্রকোনার আটপাড়ায় দুই গ্রামের সংঘর্ষে বহু আহত

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার ইটখলা ও মোবারকপুর গ্রামের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টানা তিন ঘণ্টা দুই পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে।
সংঘর্ষের খবর পেয়ে আটপাড়া থানা-পুলিশ দুই দফা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু উত্তেজনা না কমায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে আটপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. শাহনূর রহমান, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পরে তাঁদের সম্মিলিত তৎপরতায় রাতেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বর্তমানে এলাকায় শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে।
এই ঘটনায় দুই গ্রামের বহু মানুষ আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ইটখলা চকপাড়ার বাসিন্দা রবিউলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
ইউএনও মো. শাহনূর রহমান এলাকাবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘গুজব বা অযথা উত্তেজনা ছড়ানো থেকে বিরত থাকুন। প্রশাসন পরিস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নজর রাখছে।’
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনো আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর টহল অব্যাহত রয়েছে।