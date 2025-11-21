নাটোরে সোনা চুরি, কারারক্ষীসহ গ্রেপ্তার ৩

নাটোরে সোনা চুরির মামলায় জেলা কারাগারের কারারক্ষী ইউসুফ হোসেন ইমনসহ (২৯) তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অপর দুজন হলেন নাটোর পৌরসভার ডোমপাড়া এলাকার মো. মিন্টু ওরফে কালু (৪৫) এবং রাজশাহীর সন্তোষপুর এলাকার আলমগীর বাদশা (৩৮)। চুরি হওয়া সোনাও উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইফতে খায়ের আলম সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।
পুলিশ কর্মকর্তা ইফতে খায়ের আলম জানান, নাটোর পৌরসভার আলাইপুর এলাকার একটি চুরির মামলা তদন্ত করছিল পুলিশ। এর সূত্র ধরে বৃহস্পতিবার আলাইপুরের পার্শ্ববর্তী উত্তর চৌকিরপাড় এলাকা থেকে মো. মিন্টু ওরফে কালু (৪৫) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁর স্বীকারোক্তি অনুযায়ী রাজশাহীর এয়ারপোর্ট থানার বায়া বাজারসংলগ্ন বাদশা জুয়েলার্স থেকে দুটি স্বর্ণের আংটি (৪ আনা ৪ রতি) উদ্ধার করা হয়। পরে দোকানমালিক মো. আলমগীর বাদশাকে (৩৮) আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ এবং দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় ওই দোকানে চুরির স্বর্ণ বিক্রির বিষয়টি স্পষ্ট হয়।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, ১৯ নভেম্বর বিকেল ৫টা ৩৪ মিনিটে নাটোর জেলা কারাগারের কারারক্ষী মো. ইউসুফ হোসেন ইমন, তাঁর সহযোগী মিন্টু ওরফে কালু চুরি হওয়া আংটিগুলো জুয়েলার্সের মালিক আলমগীরের কাছে ৩১ হাজার টাকায় বিক্রি করেন।
পরে বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে অভিযুক্ত কারারক্ষী ইউসুফকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।