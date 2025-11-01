হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

জমির বিরোধে দিনদুপুরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

রায়পুরা (নরসিংদী)প্রতিনিধি

নরসিংদীর রায়পুরায় জমিসংক্রান্ত পারিবারিক বিরোধের জেরে দুই ভাইকে দিনদুপুরে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে চাচা ও চাচাতো ভাইবোনদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার চর সুবুদ্ধি ইউনিয়নের চর সুবুদ্ধি গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন চর সুবুদ্ধি গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে হুরুন আলী ওরফে হোরা মিয়া (৪০) ও শাকিল মিয়া (৩০)।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আদিল মাহমুদ।

পুলিশ ও নিহতদের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের আবু তাহের ও তাঁর ভাই আউয়ালের সঙ্গে পারিবারিকভাবে জমি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। নিহতদের বাবা আবু তাহের প্রায় ২০ বছর আগে তাঁর ভাই আব্দুল আউয়ালের কাছ থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন। সেই সূত্র ধরে আব্দুল আউয়াল ও তাঁর ছেলে শিপন মিয়া ও রিপন মিয়া আবু তাহেরের ভিটের একটি অংশ নিজেদের দাবি করে আসছিলেন। সম্প্রতি কয়েক দফা সালিস বৈঠকে বিচারকেরা আবু তাহেরের পক্ষেই রায় দেন। আজ সকালে বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। পরে দুপুর ১২টার দিকে আউয়াল, তাঁর ছেলে শিপন ও রিপন, মেয়েরা শাহানা, আজিনা, আছমা, সুমাইয়াসহ ১০-১২ জন দা ও লাঠিসোঁটা নিয়ে হোরা মিয়াদের বাড়িতে হামলা চালান। এ সময় হোরা মিয়া, তাঁর ভাই শাকিল ও পরিবারের সদস্যরা বাধা দিলে হামলাকারীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে চারজনকে গুরুতর আহত করেন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক হোরা মিয়া ও শাকিলকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় হোরা মিয়ার স্ত্রী মনিরা বেগম নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনার পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ফরিদা গুলশান আরা জানান, বেলা পৌনে ১টার দিকে আহতদের হাসপাতালে আনা হলে হোরা মিয়া ও শাকিল নামে দুজনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, ‘জমিসংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আছি। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিস্তারিত জেনে পরে জানানো হবে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন হয়েছে। পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

