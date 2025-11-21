ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে হুড়োহুড়িতে আহত অর্ধশত

নরসিংদী জেলার বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে ভবন থেকে বের হতে গিয়ে অন্তত অর্ধশত নারী-পুরুষ ও শিশু আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।
তারা নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আজ নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনভূত হয়েছে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পে আতঙ্কিত লোকজন হুড়োহুড়ি করে ঘর থেকে সড়কে নেমে আসে। বড় কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলেও ভূমিকম্পে অনেক ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে।
অন্যদিকে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও। পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে জাতীয় গ্রিডের সাবস্টেশনের যন্ত্রণাংশ আগুনে পুড়ে গিয়ে বন্ধ রয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ।
পলাশ ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. আব্দুল শহিদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে পলাশ ফায়ার সার্ভিসের ২টি ইউনিটের চেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে এ আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।
ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী মো: এনামুল হক জানান, ভূমিকম্পে এ আগুনের ঘটনা ঘটে৷ বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করতে কাজ চলছে বলেও জানান তিনি। ।
উল্লেখ্য, সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ১০ সেকেন্ড স্থায়ী হয় কম্পন। এতে দুই শিশুসহ ৫ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া গেছে। আহত হয়েছেন দুই শতাধিক।