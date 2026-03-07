হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

নরসিংদীতে কিশোরীকে হত্যা: মায়ের দ্বিতীয় স্বামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি

গাজীপুর প্রতিনিধি

কিশোরীর লাশ উদ্ধার। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর মাধবদীতে ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে তুলে নিয়ে হত্যা মামলায় তার মায়ের দ্বিতীয় স্বামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার বিষয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে তুলে নিয়ে হত্যা

আজ শনিবার (৭ মার্চ) ওই ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। পরে তিনি বিচারকের কাছে জবানবন্দি দেন। গতকাল শুক্রবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপরাধ সুজন চন্দ্র সরকার।

আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে নরসিংদীর পুলিশ সুপার মো. আব্দুল্লাহ আল ফারুক তাঁর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া বিভিন্ন তথ্য জানানো হয়।

