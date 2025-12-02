হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

সড়কে ঝরল দুই বন্ধুর প্রাণ

নরসিংদী প্রতিনিধি

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত দুই বন্ধু। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর শিবপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সঙ্গে সংঘর্ষে দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অটোরিকশার চালকসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পচার বাড়ি এলাকায় শিবপুর-মনোহরদী আঞ্চলিক সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন শিবপুরের বাঘাব ইউনিয়নের উত্তর জয়মঙ্গল গ্রামের মোক্তার হোসেনের ছেলে মাহমুদুল হাসান রাজ (২২) এবং গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার সনমানিয়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে শফিক (২১)।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনেরা জানান, ব্যবসার কাজ শেষে মনোহরদী থেকে মোটরসাইকেলে শিবপুরে ফিরছিলেন দুই বন্ধু রাজ ও শফিক। পচার বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী অটোরিকশার সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাজ নিহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে শফিকও মারা যান। এই ঘটনায় আহত অটোরিকশার চালক ও যাত্রীকে শিবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

শিবপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফজাল হোসাইন বলেন, লাশ উদ্ধার করে নরসিংদী সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

সম্পর্কিত

নরসিংদীতে অবৈধভাবে মাটি কাটায় ৯ জনকে কারাদণ্ড

নরসিংদীতে যুবলীগ নেতার কয়েক কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করল দুদক

নরসিংদীতে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের সময় গলা কেটে হত্যা

নরসিংদীতে ভূমিকম্প: শিশুদের ভয় কাটেনি এখনো, দেওয়া হচ্ছে কাউন্সেলিং

গুজব-আতঙ্কে নরসিংদীবাসী, রাত কাটছে ঘরের বাইরে

ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া হলো না মায়ের, চলন্ত মোটরসাইকেলে ওড়না পেঁচিয়ে গেল প্রাণ

বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের পরিদর্শনের পর নরসিংদীর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যাবে: জেলা প্রশাসক

নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে কাজ করছে প্রশাসন

ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর ফাটলের মাটির নমুনা সংগ্রহ

বাঁচার দৌড়ে শেষরক্ষা হলো না বাবা-ছেলের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা