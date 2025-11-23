বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দলের পরিদর্শনের পর নরসিংদীর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যাবে: জেলা প্রশাসক

ঢাকা থেকে বুয়েটের একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো পরিদর্শন করার পর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন নরসিংদীর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন। তিনি জানান, আগামী বুধবার বুয়েটের বিশেষজ্ঞ দল নরসিংদীতে আসবে। ডিসি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ সব দপ্তরপ্রধানকে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের তালিকা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করার নির্দেশ দেন।
ভূমিকম্প ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিষয়ে নরসিংদী জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির এক সভা শেষে আজ রোববার দুপুরে এসব কথা জানিয়েছেন জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন।
গত শুক্রবারের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনো নির্ধারণ করা যায়নি। তবে শতাধিক সরকারি-বেসরকারি স্থাপনা কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত, পাঁচজন নিহত ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক।
ডিসি বলেন, নরসিংদীতে ক্ষতিগ্রস্ত বহুতল ভবনগুলো বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ হয়েছে কি না, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ভবিষ্যতে সবাই যেন বিল্ডিং কোড মেনে ভবন তৈরি করেন, সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন থাকার অনুরোধ করেন তিনি।
এর আগে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা হয়। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে সভায় জেলা সিভিল সার্জন, জেলার ছয় উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভার প্রশাসকসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা অংশ নেন।