হোম > সারা দেশ > নরসিংদী

রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য সহকারীরা

রায়পুরা (নরসিংদী) প্রতিনিধি 

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে স্বাস্থ্য সহকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে নরসিংদীর রায়পুরায় অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন স্বাস্থ্য সহকারীরা। আজ শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ৯টা থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি শুরু হয়। চলবে বেলা ৩টা পর্যন্ত।

কর্মবিরতিতে উপস্থিত উপজেলা স্বাস্থ্য সহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকেরা। এ সময় বক্তব্য দেন নরসিংদী জেলা কমিটির সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক জুয়েল ভৌমিক, কোষাধ্যক্ষ মোমেন মিয়া, উপজেলা স্বাস্থ্য সহকারী কামরুন নাহার, আবুল কালাম, তাজিন ইসলাম, স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. নোমান মিয়া প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। কিন্তু দীর্ঘদিনের ন্যায্য দাবি চাকরি জাতীয়করণ, পদমর্যাদা উন্নয়ন ও বেতনকাঠামো সংস্কারের কোনো সমাধান এখনো হয়নি। তাঁরা আরও জানান, গত ২৮ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরদিন (২৯ সেপ্টেম্বর) জেলা সিভিল সার্জন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের আশ্বাস মেলেনি।

বক্তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দ্রুত দাবি মেনে নেওয়া না হলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।

প্রসঙ্গত, এ কর্মবিরতির কারণে উপজেলা পর্যায়ের সব ধরনের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে জরুরি সেবা কিছুটা সীমিত আকারে চালু রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সম্পর্কিত

সাবেক শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদের জানাজায় মানুষের ঢল

নরসিংদীর আলোকবালীতে ফের সংঘর্ষ: গুলিতে যুবদল নেতা নিহত, আহত ১০

চুরির অভিযোগে গণপিটুনি, যুবক নিহত

ঘোড়াশাল রেলসেতুতে ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

ঘোড়াশালে সাবস্টেশনে আগুন, বিদ্যুৎহীন দুই উপজেলা

নরসিংদীর আলোকবালীতে এবার এলোপাতাড়ি গুলি, গৃহবধূ নিহত

নরসিংদীতে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত ১

নরসিংদীতে দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

রায়পুরায় গুলিতে নিহত ১, শিক্ষার্থীসহ আহত ১০

নরসিংদীতে রাতভর পুলিশের মাদকবিরোধী বিশেষ ব্লক রেইড
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা