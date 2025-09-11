সোনারগাঁয়ে তিনটি চুনা কারখানা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন, অবৈধ গ্যাস-সংযোগ বিচ্ছিন্ন

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে তিনটি চুনা কারখানা গুঁড়িয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত উপজেলার আষাড়িয়ার চর ও ঝাউচর এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত পাইপ রাইজার ও রেগুলেটর জব্দ করা হয়।
গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন অভিযানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিজা খাতুন।
তিতাস গ্যাস মেঘনাঘাট অঞ্চলের ব্যবস্থাপক সুরজিত কুমার সাহা বলেন, অবৈধ গ্যাস সংযোগ নিয়ে চুনা কারখানা চালানো হচ্ছে। এতে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। খবর পেয়ে তিনটি চুনা কারখানার গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে বেকু দিয়ে চুল্লি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
অভিযানের সময় উপস্থিত ছিলেন তিতাস গ্যাসের প্রকৌশলী তৌফিকুর রহমান, জহরুল ইসলাম, পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।