রূপগঞ্জে ভূমিকম্পে দেয়ালচাপায় এক শিশু নিহত, আহত ২

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভূমিকম্পে দেয়াল ধসে ফাতেমা নামের এক ছয় মাস বয়সী শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় শিশুটির মা কুলসুম বেগম ও প্রতিবেশী নারী জেসমিন আহত হন। আজ শুক্রবার সকালে গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের ইসলামবাগ ৫ নম্বর ক্যানেল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ফাতেমা গোলাকান্দাইল ইউনিয়নের ইসলামবাগ ৫ নম্বর ক্যানেল এলাকার আব্দুল হকের মেয়ে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে ভূমিকম্পের সময় ইসলামবাগ ৫ নম্বর ক্যানেল এলাকা থেকে শিশুটিকে নিয়ে ভুলতা গাউছিয়া যাচ্ছিলেন তার মা ও প্রতিবেশী নারী। এ সময় সড়কের পাশের দেয়াল ধসে পড়ে তাঁদের ওপর। দেয়ালের নিচে চাপা পড়ে শিশু ফাতেমা, তার মা কুলসুম ও প্রতিবেশী নারী জেসমিন। এতে ঘটনাস্থলেই শিশু ফাতেমার মৃত্যু হয়। পরে দেয়ালের নিচ থেকে ফাতেমার লাশ ও আহত ব্যত্তিদের উদ্ধার করে প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
ভুলতা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মোখলেসুর রহমান জানান, ভূমিকম্পে দেয়াল ধসে এক শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। শিশুটির মা ও এক প্রতিবেশী আহত হয়েছেন।