নির্বাচন কে করবে আর করবে না—সেটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

‘নিরাপত্তার’ অজুহাতে নারায়ণগঞ্জ–৫ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনপ্রক্রিয়া থেকে সরে যাওয়া প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লে. জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ‘আমরা জানি, এটা উনার ব্যক্তিগত কারণ। কে নির্বাচন করবে আর কে করবে না, সে কী জন্য করবে না, কেন করবে না—এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এটা নিয়ে আমাদের বলার মতো কিছু নেই।’
আজ বুধবার বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) পক্ষ থেকে নারায়ণগঞ্জে শিল্প পুলিশ-৪ ও জেলা পুলিশকে ছয়টি পুলিশভ্যান হস্তান্তর অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘নিরাপত্তা একটা বড় বিষয়। এখানে সবাই আসছেন। এখানে যাঁরা আসছেন, তাঁরা বলতে পারতেন—নিরাপত্তা সংকট আছে, আমরা কেউ আসব না। এটার ক্ষেত্রে বলা যায়, এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তিনি নির্বাচন কেন করবেন না, এটা সাংবাদিকেরা অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে।’
নিরাপত্তার শঙ্কায় ঢাকায় ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার জানা নেই। আপনাদের কাছ থেকেই শুনেছি।’
শরিফ ওসমান হাদি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘আমাদের ওসমান হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন আছেন। আপনারা সবাই উনার জন্য দোয়া করবেন। উনি যেন সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। তিনি একজন জুলাই যোদ্ধা। দেশের জন্য উনার ব্যাপক অংশগ্রহণ রয়েছে। আপনারা উনার জন্য খাস দিলে দোয়া করবেন।’
মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প বিশেষ করে নিটওয়্যার খাত আমাদের জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। এই খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য নিরাপদ শিল্পাঞ্চল, স্থিতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রশাসনের সঙ্গে শিল্পমালিকদের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি।
‘বিকেএমইএ সেই সহযোগিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই পুলিশভ্যান উপহারের মাধ্যমে। আমি বিশ্বাস করি, এ ধরনের অংশীদারত্ব দেশকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।’
বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন শিল্প পুলিশের প্রধান গাজী জসিম উদ্দিন, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. রায়হান কবির, শিল্প পুলিশ-৪-এর প্রধান মো. আসাদুজ্জামান, জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী, বিকেএমইএর সহসভাপতি মোরশেদ সারোয়ার সোহেল প্রমুখ।