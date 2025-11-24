হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

যাত্রী ভেবে পুলিশ বহনকারী অটো থামাল ডাকাত দল, অতঃপর...

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে সাধারণ যাত্রী ভেবে পুলিশ বহনকারী অটো গতিরোধ করে একদল ডাকাত। এ সময় অটো থেকে পুলিশ সদস্যরা নামতেই পালিয়ে যায় ডাকাত দল।

গতকাল রোববার দিবাগত রাতে উপজেলার জালাকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, আড়াইহাজার-বিশন্দদী সড়কে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে টহল দিচ্ছিল পুলিশ। অটোরিকশাটি জালাকান্দি এলাকায় পৌঁছালে রামদা হাতে নিয়ে গতিরোধ করে ডাকাত দল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সদস্যরা তাদের ধরার চেষ্টা করলে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, ‘গভীর রাতে টহল পুলিশের অটোরিকশাকে সাধারণ যাত্রীবাহী ভেবে গতিরোধ করে ডাকাত দল। মুহূর্তেই এএসআই রিপনের নির্দেশে সদস্যরা পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। পরে তারা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় ডাকাত সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

