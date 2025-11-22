হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে কারখানায় ফাটল, আতঙ্কে হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

রবিনটেক্স গার্মেন্টসের ভবনে ফাটল। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আবুল খায়ের গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রবিনটেক্স গার্মেন্টসের ভবনে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেই ফাটল দেখে এবং টাইলস ভাঙার শব্দ শুনে আতঙ্কে হুড়োহুড়ি করে নিচে নামতে গিয়ে অর্ধশতাধিক শ্রমিক আহত হন। শনিবার (২২ নভেম্বর) শ্রমিকেরা কাজে যোগদানের পর দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত শ্রমিকদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত শ্রমিকেরা বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করে। পরে গার্মেন্টস কর্তৃপক্ষ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধ ঘোষণা করে।

আতঙ্কে শ্রমিকেরা ভবনের বাইরে বের হয়ে আসে। ছবি : আজকের পত্রিকা

শ্রমিকেরা জানান, রূপগঞ্জ উপজেলার আউখাবো এলাকায় রয়েছে আবুল খায়ের গ্রুপের মালিকানাধীন রবিনটেক্স নামক গার্মেন্টস। সেখানে ৮ হাজার শ্রমিক কর্মরত। এর মধ্যে ৪ হাজার শ্রমিক সুইং সেকশনে কর্মরত। শুক্রবারের ভূমিকম্পে রবিনটেক্স কারখানার ভবনে ফাটল দেখা দেয়। শনিবার সকালে শ্রমিকেরা কারখানার ভবনে ফাটল দেখে আতঙ্কে কাজে যোগদান না করে বাইরে অবস্থান নেন।

দুপুর সাড়ে ১২টায় কারখানা কর্তৃপক্ষের চাপে শ্রমিকেরা বাধ্য হয়ে কাজে যোগদান করেন। এর কিছুক্ষণ পর সুইং সেকশনে কর্মরত শ্রমিকেরা ৭ তলা ভবনে প্রবেশ করে মেশিন চালু করলে ভবনের ৬ তলার দেয়ালের পলেস্তরা নিচে পড়তে শুরু করে। মেঝের (ফ্লোর) কয়েক স্থানে টাইলস ভেঙে বিকট শব্দ হলে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক আহত হন। আহত শ্রমিকদের স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভাইজর ব্রিগেডিয়ার (অব.) আশরাফ বলেন, ভূমিকম্পে দেয়ালে কিছু ফাটল ছিল, তবে সেসব বড় কিছু নয়। আমাদের টাইলসের কাজ চলছিল। টাইলস ভাঙার শব্দে ভয় পেয়ে কেউ একজন ফায়ার অ্যালার্মে চাপ দেয়। এরপরই হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে কয়েক শ্রমিক আহত হয়েছে।

রূপগঞ্জের ডিকেএমসি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মেহেদী হাসান জুয়েল বলেন, ‘২৫-৩০ জন আমাদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। কেউ পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন। আবার কেউ আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি।’

