নারায়ণগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় এক নারী নিহত ও একজন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের ফতুল্লার শিবু মার্কেট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নারী রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার নান্নুর স্ত্রী জোহরা বেগম (৪০)। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলের চালক জোনায়েরকে আহত অবস্থায় খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয়রা জানান, সকালে রাস্তা পারাপারের সময় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন জোহরা বেগম ও মোটরসাইকেলের চালক জোবায়ের। এ সময় স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে খানপুর ৩০০ শয্যা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে জোহরা বেগমকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ফতুল্লা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার জানান, সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নারী নিহত হয়েছেন। তবে এ ঘটনায় কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি।