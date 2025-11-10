আইভী আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে আরও দুই মামলায় গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে একটি হত্যা মামলা ও অপরটি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলা। দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোয় আটকে গেছে তাঁর জামিনপ্রক্রিয়া।
আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী এ তথ্য জানান।
পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ফতুল্লা থানায় করা একটি হত্যা মামলায় আইভীকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে সদর থানায় করা পুলিশের ওপর হামলার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
এর আগে, গতকাল রোববার (৯ নভেম্বর) সেলিনা হায়াৎ আইভীকে পাঁচটি মামলায় জামিন দেন উচ্চ আদালত। তাঁর আইনজীবী অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন জানিয়েছিলেন, হত্যা ও হত্যাচেষ্টার পাঁচটি মামলায় তাঁকে জামিন দিয়েছেন উচ্চ আদালত।
উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৯ মে ভোরে নারায়ণগঞ্জ শহরের দেওভোগ এলাকায় নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নাসিকের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে। সে সময় তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া চারটি হত্যা ও দুটি হত্যাচেষ্টা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের পদধারী সব জনপ্রতিনিধি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেলেও নিজ বাড়িতেই অবস্থান করতেন আইভী।