হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

মেট্রোরেলসহ ৫ দফা দাবিতে নাসিকের নগর ভবন ঘেরাও, স্মারকলিপি

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

পাঁচ দফা দাবিতে আজ বুধবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নগর ভবনের সামনে মানববন্ধন করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেট্রোরেল বাস্তবায়নসহ পাঁচ দফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের (নাসিক) নগর ভবন ঘেরাও ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ নামের একটি সংগঠন আজ বুধবার দুপুরে নগর ভবনের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে।

এ সময় নগর ভবনের সামনে মানববন্ধনও করেন তাঁরা। মানববন্ধনে জনভোগান্তিহীন পরিকল্পিত উন্নয়ন, মেট্রোরেল বাস্তবায়ন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দুর্গন্ধবিহীন বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ না করা পর্যন্ত পানি কর প্রত্যাহার, গলাচিপা জামতলা মাসদাইর ও গুদারাঘাট এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি জানানো হয়।

সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, ‘আমরা পাঁচ দফা দাবিতে নগর ভবন ঘেরাও করেছি। আমাদের বর্তমান প্রশাসক যথেষ্ট গতিশীল। তবে আমরা সব বিভাগে এই গতিশীলতা আশা করি। আমরা চাই, সিটি করপোরেশন যেন অতীতের মতো মানুষের পাশে থাকে।’

মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ আরও বলেন, ‘আমরা জনভোগান্তিহীন উন্নয়ন চাই। আমরা দেখছি, ঠিকাদারদের ধীরগতির কারণে ড্রেন সংস্কারের দুই মাসের কাজ ছয় মাসেও শেষ হচ্ছে না। ফুটপাত দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে না। আমরাও জানি, উন্নয়নকালে কিছুটা ভোগান্তি হয়। তবে এটা মাসের পর মাস চলতে পারে না। আমরা ১৫ দিনের সময় দিচ্ছি। এরপরে প্রয়োজনে আমরা আমরণ অনশন করব।’

মানববন্ধন শেষে ওয়ার্কিং ফর বেটার নারায়ণগঞ্জ সংগঠনের সভাপতি মাকছুদুল আলম খন্দকার খোরশেদের নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আবু নছর মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপি গ্রহণের সময় প্রধান নির্বাহী জাকির হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

মেঘনা নদীতে অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা, পুলিশসহ আহত ৫

বাসের ধাক্কায় ইজিবাইক যাত্রী নিহত

সোনারগাঁয়ে ধর্ষণ মামলার বাদীর পরিবারের ওপর হামলা, আহত ৩

৪৯ মণ্ডপে নাশকতার চেষ্টায় সারা দেশে ১৯ জন গ্রেপ্তার: র‌্যাব মহাপরিচালক

নারায়ণগঞ্জে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যানবাহনে ধীরগতি

আড়াইহাজারে ডাকাতির অভিযোগে গণপিটুনিতে নিহত ১

ওভারপাস থেকে নিচে পড়ল ট্রাক, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে ইউপি সদস্য নিহত

চার বছরের শিশুকে তালাবদ্ধ ঘরে নির্যাতন, উদ্ধার করল পুলিশ

সোনারগাঁয়ে এনসিপির নাম ভাঙিয়ে প্রতারণার অভিযোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা