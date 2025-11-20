নারায়ণগঞ্জে মাদক মামলায় যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নারায়ণগঞ্জ সদর থানার একটি মাদক মামলায় আব্দুল জলিল নামের এক মাদক কারবারিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে আরও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ মো. আবু শামীম আজাদ এই রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত আব্দুল জলিল (৩৫) শরীয়তপুরের গোসাইরহাট এলাকার মো. মহিউদ্দিন সরদারের ছেলে। রায় ঘোষণাকালে তিনি পলাতক ছিলেন।
নারায়ণগঞ্জ আদালতের পুলিশ পরিদর্শক মো. কাইউম খান রায়ের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৪ মার্চ নারায়ণগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সড়কের রেইনবো এক্সপ্রেস পার্সেল সার্ভিসের সামনে জলিলকে গ্রেপ্তার করে র্যাব ১১। এ সময় তাঁকে তল্লাশি করে ৩৩৭ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মাদক ব্যবসার কথা স্বীকার করেন।
এই ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ সদর থানায় মামলা করে র্যাব। মামলার বিচার কার্যক্রম শেষে আদালত আজ এই রায় ঘোষণা করেছে।