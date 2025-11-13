হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নেই দূরপাল্লার যানবাহন

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নারায়ণগঞ্জ অংশের সাইনবোর্ড এলাকায় লোকাল বাসে উঠছেন যাত্রীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের আজকের ঘোষিত কর্মসূচির প্রভাবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দূরপাল্লার গণপরিবহনের চাপ দেখা যায়নি। এদিন মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশে লোকাল বাস দেখা গেলেও ছিল না দূরপাল্লার যানবাহন। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত মহাসড়কের শিমরাইল, মৌচাক এবং সাইনবোর্ড ঘুরে এমন দৃশ্য চোখে পড়েছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, মহাসড়কে লোকাল যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক থাকায় মানুষ নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে। তবে শ্যামলী পরিবহন, হানিফ পরিবহন, সৌদিয়া পরিবহন, ইউনিক পরিবহনের মতো বড় পরিবহন কোম্পানিগুলোর বাস মহাসড়কে ছিল না। আওয়ামী লীগের কর্মসূচি ঘিরে এখন পর্যন্ত কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত কিংবা নাশকতার মতো ঘটনা ঘটেনি।  

পুলিশ জানিয়েছে, যেকোনো বিশৃঙ্খলা এড়াতে জেলাজুড়ে ৪৮৩ জন পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তবে সরেজমিনে শিমরাইল মোড় থেকে সাইনবোর্ড পর্যন্ত হাইওয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর টহল গাড়ি দেখা গেলেও কোনো চেকপোস্ট দেখা যায়নি।  

রাস্তায় বেরিয়ে আবদুল্লাহ নামের এক কর্মজীবী বলেন, ‘আমরা একটু ভয়ে ভয়ে বের হয়েছি। কারণ, রাতভর খবরে শুধু আগুনের ঘটনা শুনেছি। তবে রাস্তায় এসে স্বাভাবিক দেখলাম।’ অটোরিকশাচালক রহিম বলেন, ‘আমরা আজ সকাল হতেই ভালো যাত্রী পাচ্ছি। শুনছি আওয়ামী লীগ হরতাল দিছে, কিন্তু কিছু দেখি নাই।’

এ বিষয়ে শিমরাইল হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ জুলহাস উদ্দিনকে একাধিকবার মোবাইলে কল করেও সাড়া মেলেনি।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল কাদের জিলানী বলেন, ‘মহাসড়কে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না ঘটলেও আজ যানবাহনের চাপ কিছুটা কম। অন্যান্য দিনের মতো আমাদের টহল কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জেলা পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।’

নারায়ণগঞ্জ জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী বলেন, এখন পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ জেলাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। যেকোনো নাশকতা এড়াতে আমাদের পাঁচ শতাধিক পুলিশ বিভিন্ন সড়কে অবস্থান করছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি টহল অব্যাহত রয়েছে।

