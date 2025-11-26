সোনারগাঁয়ে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগে স্বামী আটক

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে রিয়া মনি (২৪) নামের এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী আদিল হোসেনের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় স্বামী আদিল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কামারগাঁও এলাকায় র্যাংকস কারখানার স্টাফ কোয়ার্টারে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত রিয়া মনি জামালপুর সদর উপজেলার চুনুটিয়া গ্রামের হালিম মন্ডলের মেয়ে এবং তাঁর স্বামী আদিল হোসেন একই এলাকার বাদশা মিয়ার ছেলে।
পুলিশ ও কারখানার শ্রমিকেরা জানান, রিয়া মনির সঙ্গে আদিল হোসেনের ৯ মাস আগে বিয়ে হয়। তার আগে একটি বিয়ে করেছিল আদিল। ওই বিয়েকে কেন্দ্র করে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (খ অঞ্চল) ইমরান হোসেন জানান, হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় স্বামী আদিল হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।