হত্যাসহ ৫ মামলায় আইভীর জামিন আপিল বিভাগে স্থগিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে হত্যাসহ পৃথক ৫ মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এই আদেশ দেন। সেই সঙ্গে এই বিষয়ে শুনানির আগামী ১৭ নভেম্বর দিন ধার্য করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক। আর আইভীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সারা হোসেন।

এর আগে পৃথক ৫ মামলায় রুল যথাযথ ঘোষণা করে গত রোববার সেলিনা হায়াৎ আইভীকে জামিন দেন হাইকোর্ট। পরে ওই জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি হত্যা ও দুটি মারধর করে মারাত্মক জখমের অভিযোগ আনা হয়েছে।

