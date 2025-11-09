হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

স্কুলের মালপত্র বিক্রি, নেওয়ার সময় শিক্ষক ধরা

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি

ট্রাকসহ মালামাল আটক। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে পঞ্চমীঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের পুরোনো বেঞ্চ, ফ্যানসহ অন্যান্য মালামাল অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। ওই মালামাল নেওয়ার সময় সহকারী শিক্ষক আব্দুল বাতেন ও অফিস সহায়ক সুমন এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছেন। পরে অবশ্য তাঁরা পালিয়ে যান।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে সাদিপুর ইউনিয়নের পঞ্চমীঘাট স্কুলে দুটি ট্রাকে তিন শতাধিক বেঞ্চ, ফ্যান ও রড নেওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ধরা পড়েন তাঁরা।

জানা যায়, পঞ্চমীঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমের নির্দেশে ও ম্যানেজিং কমিটির যোগসাজশে সহকারী শিক্ষক আব্দুল বাতেন ও অফিস সহায়ক সুমন পুরোনো বেঞ্চ, ফ্যানসহ ওই মালপত্র অবৈধভাবে ভাঙারি ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছে বিক্রি করেন। পরে রাতের অন্ধকারে ট্রাকযোগে ওই মালপত্র নেওয়ার সময় সহকারী শিক্ষক আব্দুল বাতেন ও অফিস সহায়ক সুমনকে এলাকাবাসী আটক করেন। এ সময় কৌশলে শিক্ষক আব্দুল বাতেন ও সুমন মালামাল ফেলে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে তালতলা তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মালামালগুলো জব্দ করে।

স্থানীয় তকির আহম্মেদ বলেন, মালামাল ট্রাক ভর্তি করে স্কুল থেকে নেওয়ার সময় হাতে নাতে আটক করা হয়। পরে এলাকাবাসী চালকদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা কোনো কাগজপত্র ও সঠিক কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

স্থানীয় ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান মাসুদ বলেন, স্কুলের বেঞ্চ ও ফ্যান জনগণকে না জানিয়ে চুরি করে রাতের বেলা কীভাবে বিক্রি করে। সেগুলো এলাকাবাসী হাতে নাতে আটক করে আমাকে খবর দেন। পরে এসে দেখি, প্রায় কোটি টাকার মালামাল চুরি করে বিক্রি করেছে।’

পঞ্চমীঘাট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজল্যুশন করে মালামাল বিক্রি করেছি। মালামাল বিক্রির টাকা স্কুলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। এগুলো কোনো চোরাই মাল নয়। ট্রাকে মালামাল উঠাতে দেরি হয়েছে। তাই মালামাল নিতে রাত হয়েছে।’

তালতলা পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের উপপরিদর্শক (এসআই) মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। প্রাথমিকভাবে দেখা যায়, বিক্রির প্রক্রিয়ায় নিয়মভঙ্গ হয়েছে। থানায় লিখিত অভিযোগ করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

