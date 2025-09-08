আড়াইহাজারে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনি, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের প্রভাকরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম আয়নাল হোসেন (৪০)। তিনি প্রভাকরদী এলাকার মো. মাহির উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, অটোরিকশা থামিয়ে ডাকাতি চেষ্টার সময় স্থানীয় লোকজন আয়নালকে ধরে পিটুনি দেন। এ সময় তাঁর সহযোগীরা পালিয়ে যান। মারধরের কারণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। আয়নাল হোসেনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।’