হোম > সারা দেশ > নারায়ণগঞ্জ

আড়াইহাজারে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনি, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের প্রভাকরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আয়নাল হোসেন (৪০)। তিনি প্রভাকরদী এলাকার  মো. মাহির উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, অটোরিকশা থামিয়ে ডাকাতি চেষ্টার সময় স্থানীয় লোকজন আয়নালকে ধরে পিটুনি দেন। এ সময় তাঁর সহযোগীরা পালিয়ে যান। মারধরের কারণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। আয়নাল হোসেনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।’

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে আজমেরী ওসমানের সহকারী ইভনকে কুপিয়ে হত্যা

সিদ্ধিরগঞ্জে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে পিটিয়ে হত্যা, আটক ১০

ফতুল্লায় পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

শাওন হত্যার ৩ বছর: বিচারের অপেক্ষায় পরিবার

নারায়ণগঞ্জে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশাচালক নিহত

এলপিজি সংরক্ষণাগারে র‍্যাবের অভিযান, এক লাখ টাকা জরিমানা

সোনারগাঁয়ে দলিল লেখককে হত্যায় স্ত্রীর যাবজ্জীবন, প্রেমিকের মৃত্যুদণ্ড

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে মা-মেয়ের মৃত্যু

সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

মসজিদের পাশের পুকুর থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা