১ হাজার টাকার বিনিময়ে রাতের আঁধারে বিএনপি নেতার ব্যানারে আগুন, যুবক আটক

নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদের ব্যানার ও ফেস্টুনে রাতের আঁধারে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মো. রিয়াজ (৩২) নামের এক যুবককে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) গভীর রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানীনগর মাদ্রাসা-সংলগ্ন ফুটওভার ব্রিজে এই ঘটনা ঘটে। আটক রিয়াজ সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর এলাকার জাকির হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মাদানীনগর ফুটওভার ব্রিজের ওপর টানানো জেলা বিএনপির আহ্বায়কের ব্যানারে দুষ্কৃতকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা লোকজন তাদের আগুন ধরাতে দেখে তাৎক্ষণিক আটকের চেষ্টা করে। এতে অভিযুক্ত রিয়াজকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হলেও তাঁর সঙ্গে থাকা অপরজন পালিয়ে যায়।
পরে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি পুলিশকে জানালে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জনতার হাতে আটক যুবককে থানায় নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম জানান, আটক মো. রিয়াজ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনায় জড়িত থাকার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। ওসি বলেন, ‘সে জানিয়েছে মাত্র ১ হাজার টাকার বিনিময়ে কোনো এক অপরিচিত লোকের সাহায্যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির ভাষ্যমতে, তাঁর সঙ্গে থাকা অপর ব্যক্তি ব্যানারে কেরোসিন ঢেলে দেয় এবং তিনি আগুন ধরান। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যক্তির নাম-পরিচয় তিনি জানেন না।
নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ বলেন, ‘আগুন দেওয়ার সময় একজন পথচারী দেখতে পেয়ে আমাকে ফোন করে জানান। স্থানীয় লোকজন একজনকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তবে কে বা কারা এই নাশকতা করেছে, আমি নিশ্চিত নই। এবারই নয়, এর আগেও কাঁচপুর ব্রিজের নিচে টানানো আমার একটি বিলবোর্ড খুলে ফেলা হয়েছিল। আমি খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছি।’