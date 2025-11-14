স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা মামুন হোসাইন হত্যা মামলার ২ নম্বর আসামি সুমনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব ১১ ও ফতুল্লা থানা-পুলিশ। আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টায় ফতুল্লার কাঠেরপুল এলাকার নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
চলতি বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি ফতুল্লা থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মামুন হোসাইনকে মধ্যরাতে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর কয়েকজন দুর্বৃত্তের ঘটনাস্থল থেকে সুমনের বাড়িতে প্রবেশ করার সিসিটিভি ফুটেজ ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় নিহত মামুনের স্ত্রী বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন।
মামলায় আলাউদ্দিন হাজির ছেলে আকতার, সুমন, রতন ওরফে রাখাল রতন, শাওন হাসান, রাকিব প্রধান, রাব্বিল, নয়ন, শাহ আলম, সোলেয়মান, জয়নাল, রাসেল, গোলাম রাব্বি হৃদয়, আরব আলী সরদারসহ অজ্ঞাতনামা ৮-১০ জনকে আসামি করা হয়।
মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রেললাইন বটতলা এলাকায় তাঁর স্বামী মামুনের নেতৃত্বে মাদক ও সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল বের হয়। সেই মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি চালান আকতার, সুমনসহ তাঁদের সহযোগীরা। সে সময় মামুন প্রাণে বেঁচে গেলেও তাঁকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকেন তাঁরা। এর ধারাবাহিকতায় ৭ ফেব্রুয়ারি আসামিরা কৌশলে তাঁকে ডেকে নিয়ে গুলি করে হত্যা করেন।
গ্রেপ্তারের বিষয়ে ফতুল্লা থানা-পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বিকেলে আসামিকে তার নিজ বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতায় ছিল র্যাব ১১-এর একটি টিম।’