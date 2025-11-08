রাণীনগরে খুঁটির সঙ্গে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ১

নওগাঁর রাণীনগরে রিপন হোসেন সরদার (৩৪) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লেগে শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাতে তিনি নিহত হন।
রাত পৌনে ১২টার দিকে উপজেলার রাণীনগর-আবাদপুকুর সড়কের খানপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ হাসপাতাল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত রিপন সরদার উপজেলার দামুয়া গ্রামের দুলু সরদারের ছেলে।
নিহত রিপনের চাচা সাইদুর রহমান জানান, শুক্রবার রাতে পারিবারিক কাজে রিপন তাঁর মামিকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল চালিয়ে রাণীনগর যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে করজগ্রাম হাসপাতাল গেটের সামনে পৌঁছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হাসপাতালের বেড়ার খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে ঘটনাস্থলেই রিপন নিহত হন।
এ ছাড়া রিপনের মামি গুরুতর আহত হলে তাঁকে উদ্ধার করে রাণীনগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
শনিবার সকাল ১০টার দিকে রিপনের জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চাচা সাইদুর রহমান।