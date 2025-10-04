হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পাখি বেগম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রধান আসামি তাইজুল ইসলামকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। র্যাবের সহায়তায় গতকাল শুক্রবার রাতে রাজশাহী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার তাইজুল ইসলাম মান্দা উপজেলার পরানপুর মৎস্যজীবীপাড়ার বাসিন্দা ও জিয়ারুল ইসলামের ছেলে। পরে আজ শনিবার তাঁকে নওগাঁ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মান্দা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফজলুর রহমান জানান, হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনে গ্রেপ্তার আসামির সাত দিনের রিমান্ড আবেদন চেয়ে আদালতে হাজির করা হয়েছে। তবে আদালত এখনো রিমান্ড শুনানির দিন নির্ধারণ করেননি।
মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু রায়হান বলেন, পাখি বেগম হত্যা মামলার প্রধান আসামি তাইজুলকে র্যাবের সহায়তায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। মামলার অন্য আসামিদেরও গ্রেপ্তারে চেষ্টা চলছে।
জানা গেছে, গত ২৫ সেপ্টেম্বর সকালে মান্দা উপজেলার হলুদঘর পশ্চিমপাড়া এলাকার রাস্তার পাশ থেকে পাখি বেগমের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দিন নিহতের মা পারুল বিবি বাদী হয়ে তাইজুল ইসলামসহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে মান্দা থানায় হত্যা মামলা করেন।