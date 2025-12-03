হোম > সারা দেশ > নওগাঁ

নওগাঁয় তাপমাত্রা নেমে ১২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস

­­­নওগাঁ প্রতিনিধি

কুয়াশার চাদরে ঢাকা চারপাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

উত্তরের জেলা নওগাঁয় দিন দিন শীতের তীব্রতা বাড়ছে। কমছে তাপমাত্রা, বাধাগ্রস্ত হচ্ছে স্বাভাবিক কার্যক্রম। বুধবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে বদলগাছী কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র, যা চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত সর্বনিম্ন। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৯ শতাংশ। এর আগে মঙ্গলবার তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছিল ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সন্ধ্যার পর হালকা কুয়াশার সঙ্গে শীতের অনুভূতি বাড়ে। রাতভর কুয়াশায় ঢেকে থাকে এলাকা। সকাল গড়ালে সূর্যের আলোয় কমে ঠান্ডা অনুভূতি। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত রোদের দাপটে গরম লাগে।

সদর উপজেলার হাপানিয়া এলাকার জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘দিনে গরম থাকে, কিন্তু সন্ধ্যা হলেই শীত পড়ে। রাতে কম্বল ছাড়া উপায় থাকে না।’

বরুনকান্দি এলাকার ভ্যানচালক সোবহান বলেন, ‘সন্ধ্যার পর বাতাসের কারণে রিকশা-ভ্যান চালানো কষ্ট হয়ে যায়। আজ সূর্য ওঠার আগপর্যন্ত কুয়াশা ছিল। ভোরে যাত্রীও পাওয়া যায় না।’

বদলগাছী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান বলেন, আজ সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১২ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকালের তুলনায় তাপমাত্রা কমেছে। আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে।

সম্পর্কিত

আত্রাইয়ে বৃদ্ধকে খাদে ফেলে হত্যার অভিযোগ, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

নওগাঁর আত্রাইয়ে মারধর করে ব্যবসায়ীর দেড় লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

৩০৭ কমিউনিটি ক্লিনিকের বেশির ভাগই জরাজীর্ণ

নওগাঁয় ট্রাকচাপায় সেনাসদস্য নিহত

ধামইরহাটে ইউপি চেয়ারম্যান আটক

বালুডাঙ্গা বাস টার্মিনাল: সড়ক প্রশস্তকরণেও মিলছে না সুফল

মনোনয়ন ঘিরে অস্থিরতা: নওগাঁয় বিএনপিতে অসন্তোষ

নওগাঁর রাণীনগর: বস্তায় আদা চাষে ‘দুর্নীতির প্রদর্শনী’

নওগাঁয় শীতের প্রথম ধাক্কা, পারদ নেমেছে ১৪.৯ ডিগ্রিতে

ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, মোটরসাইকেল আরোহী পুলিশ সদস্য নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা