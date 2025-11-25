নওগাঁয় ট্রাকচাপায় সেনাসদস্য নিহত

নওগাঁর আত্রাইয়ে ট্রাকচাপায় বায়েজিদ হোসেন (২৫) নামের এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (২৪ নভেম্বর) রাতে মোটরসাইকেলযোগে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার পথে উপজেলার চৌরবাড়ী বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বায়েজিদ হোসেন নাটোরের নলডাঙ্গা উপজেলার বিরকুটশা দুর্লভপুর গ্রামের মোতালেব হোসেনের ছেলে।
সেনাসদস্য বায়েজিদ হোসেনের স্বজন একরামুল হোসেন জানান, বায়েজিদ হোসেন ছুটিতে এসে গতকাল সন্ধ্যা পৌনে ৭টা নাগাদ মোটরসাইকেলযোগে শ্বশুরবাড়ি আত্রাই উপজেলার ভবানীপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। এ সময় উপজেলার চৌরবাড়ী বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুতগতির মাছবাহী ট্রাক বায়েজিদকে চাপা দেয়। এ সময় তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন। খবর পেয়ে আত্রাই থানা-পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে। তবে চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাঁকে আটক করতে পারেনি।
আত্রাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসুর রহমান জানান, বর্তমানে ট্রাক আটক করে থানায় রাখা আছে। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে রাতেই একটি মামলা করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক। এখনো গ্রেপ্তার করা যায়নি। তবে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।