ত্রিশালে শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 

ময়মনসিংহের ত্রিশালে রিফাত হাসান (১১) নামে এক শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাসা থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।

মৃত রিফাত মালয়েশিয়া প্রবাসী আকরাম হোসেনের ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয়রা জানায়, গতকাল সন্ধ্যায় কোচিং থেকে ফেরার পর আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে রাগারাগি হয় তার। একপর্যায়ে মা তাকে বারান্দার বেলকনিতে আটকে রাখেন। দীর্ঘ সময় পর বেলকনিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রিফাতকে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। পরে পুলিশে খবর দিলে তারা লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ত্রিশাল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাহিদ পারভেজ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যা জানা গেছে, আইসক্রিম খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে অভিমানের জেরে রিফাত আত্মহত্যা করেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

