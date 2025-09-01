বাকৃবিতে হল ছাড়ার নির্দেশনার প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

প্রশাসনের নির্দেশে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা হল ছাড়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন। সকাল ৯টার দিকে বিভিন্ন হল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শিক্ষার্থীরা কেআর মার্কেটে জড়ো হন। এর আগে ভোর থেকে শঙ্কা নিয়ে নারী শিক্ষার্থীদের হল ছাড়তে দেখা যায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদ ও পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা প্রায় এক মাস ধরে ‘কম্বাইন্ড ডিগ্রি’ দাবিতে আন্দোলন করে আসছিলেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হলেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়নি।
রোববার একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বেলা ১টার দিকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে উপাচার্যসহ প্রায় ২০০ শিক্ষক-কর্মকর্তাকে অবরুদ্ধ করেন এবং মিলনায়তনের সামনে তালা লাগিয়ে দেন। পরে বহিরাগতের হামলায় সাংবাদিক শিক্ষার্থীসহ ১০ জন আহত হয়।
উদ্ভুত পরিস্থিতিতে রোববার রাত সাড়ে ৯টায় অনলাইনে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্তে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সকল ছাত্র-ছাত্রীকে সোমবার সকাল ৯ টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
হল ছাড়ার নির্দেশনা উপেক্ষা করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন হল থেকে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে কেআর মার্কেট চত্বরের সামনে জড়ো হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা।
হামলার ঘটনার বিচারসহ চার দফা দাবিতে অনড় অবস্থান নিয়েছেন তারা। প্রক্টরের পদত্যাগ, ভিসির প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া, ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাসহ চার দফা দাবি জানানো হয়। ১২ ঘণ্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দাবি না মানলে কঠোর কর্মসূচির কথা জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থী মাহিদ হাসান বলেন, আমরা হলে থাকবো। আমাদের ওপর বহিরাগতের দিয়ে হামলা করিয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে হল ত্যাগের। হল ত্যাগ করে কাপুরুষের পরিচয় দিতে চাই না। আমাদের হল ছাড়তে হলে শিক্ষকদেরও ছাড়তে হবে অন্যথায় নয়।
আরেক শিক্ষার্থী যাহি হাসান যুথি বলেন, আমরা কোনভাবেই হল ছাড়তে রাজি নই। প্রশাসন থেকে চাপ প্রয়োগ করে হল ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানাই।
বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের ৯টি এবং মেয়েদের ৫টি হল রয়েছে। মোট শিক্ষার্থী সাড়ে ৬ হাজারের মতো।