জামালপুরে বিএনপির সম্মেলন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন

জামালপুর প্রতিনিধি 

জামালপুর শহরের সকাল বাজার এলাকায় মানববন্ধনে বিএনপির একাংশের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

দীর্ঘ ৯ বছর পর আগামী ২৩ আগস্ট জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সেই সম্মেলন বন্ধের দাবিতে বিএনপি ও সব অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে মানববন্ধন করেছেন দলের একাংশের নেতা-কর্মীরা। রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টায় শহরের সকাল বাজার এলাকায় এই মানববন্ধন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহম্মেদ, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মাহাবুবুর রহমান জিলানী, যুবদল নেতা রানা ম্যানশন।

বক্তারা বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী তৃণমূলকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি অথবা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে সম্মেলন করতে হবে। বর্তমান জেলা বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির মাধ্যমে কোনো সম্মেলন মানি না, মানব না।’ 

বক্তারা অবিলম্বে আগামী ২৩ আগস্ট অবৈধ সম্মেলন বন্ধের দাবি জানান।

এর আগে ২০১৬ সালে শহরের সিংহজানী বালক উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জামালপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনে প্রধান অতিথি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফকরুল ইসলাম আগমগীর তখন ফরিদুল কবীর তালুকদার শামীমকে সভাপতি এবং অ্যাডভোকেট শাহ্ মো. ওয়ারেছ আলী মামুনকে সাধারণ সম্পাদক করে জেলা বিএনপির কমিটি ঘোষণা করেন। ৯ বছর পর আগামী ২৩ আগস্ট সম্মেলনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন।

