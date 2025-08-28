হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

‎ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে নদীতে মাছ শিকার করতে গিয়ে পানিতে ডুবে রাকিব নামে এক যুবক মারা গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার যশরা ইউনিয়নের তাল এলাকায় শীলা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রাকিব মিয়া (২০) ওই এলাকার মৃত আতাহার আলীর ছেলে।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া মৃত্যুর বিষয় নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একই এলাকার আরেক যুবকের সঙ্গে সকালে শিলা নদীতে মাছ ধরতে যান রাকিব। নদীতে নামার কিছুক্ষণ পর তাঁকে পানিতে ডুবে যেতে দেখে আশপাশের লোকজন চিৎকার করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর এলাকাবাসী নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করেন।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, ‘নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে একজনের মৃত্যুর বিষয়টি জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’

