হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

সড়কের পাশে ছুড়ে ফেলা কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ভালুকায় কার্টন থেকে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকায় মহাসড়কের পাশে কাগজের কার্টন থেকে এক ছেলে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করেছে হাইওয়ে পুলিশ। আজ রোববার সন্ধ্যার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

ভালুকার ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী মাসুদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সন্ধ্যায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে একটি কল আসে। তখন আমাকে জানানো হয়, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় একটি কার্টনে নবজাতককে ফেলে রাখা হয়েছে।

‘এমন খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে কার্টনসহ নবজাতককে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে নবজাতকের মরদেহ ভালুকা মডেল থানায় পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্য, সন্ধ্যার দিকে মোটরসাইকেলযোগে দুই যুবক এসে নবজাতকসহ কার্টনটি মহাসড়কের হাজির বাজার এলাকায় ছুড়ে ফেলে পালিয়ে যান। এ সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুই যুবক বিষয়টি দেখে স্থানীয় বাসিন্দাদের জানান। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা নবজাতকটিকে জীবিত দেখতে পেয়েছেন বলে জানান।

পরে স্থানীয় একজন জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ কল দিলে পুলিশ এসে নবজাতককে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সম্পর্কিত

শেরপুরে বাবার হাতে শিশুকন্যা নিহত, আরেক সন্তান আহত

পৌর ছাত্রদলের কমিটি বাতিলের দাবিতে জামালপুরে রেলপথ অবরোধ

ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে সর্বস্ব হারিয়ে পথে পথে চা বিক্রি করছেন মা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু ওয়ার্ডে আগুন, হুড়োহুড়িতে বেশ কয়েকজন আহত

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লাগা আগুন নিয়ন্ত্রণে, রোগী ও স্বজনদের স্বস্তি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আগুন, রোগীদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে

ময়মনসিংহে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী খুনের ঘটনায় আটক ২

বাকৃবিতে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা

ময়মনসিংহে বিএনপির প্রার্থীর সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষ, স্বতন্ত্রের কর্মী নিহত

উত্তরায় আগুন: ঈশ্বরগঞ্জে পাশাপাশি খোঁড়া হয়েছে তিন কবর, এলাকায় শোক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা