হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ছাত্র হত্যায় পুলিশ ও বিএনপি নেতার মামলা: ময়মনসিংহ জাপা সভাপতি গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীর আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ছাত্র হত্যার মামলায় ময়মনসিংহে জাতীয় পার্টির (জাপা) নেতা জাহাঙ্গীর আহমেদকে (৫৮) গ্রেপ্তার করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। আজ রোববার বিকেলে নগরীর মোহাম্মদ আলী রোড এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার জাহাঙ্গীর আহমেদ ময়মনসিংহ মহানগর জাতীয় পার্টির সভাপতি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ময়মনসিংহ গোয়েন্দা পুলিশের ওসি (দক্ষিণ) মুহিদুল ইসলাম বলেন, গত বছরের ১৯ জুলাই নগরীর মিন্টু কলেজ এলাকায় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা হামলা করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে রেদোয়ান হোসেন সাগর মারা যায়।

এ ঘটনায় পুলিশ কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা ও মহানগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু ওয়াহাব আকন্দ বাদী হয়ে শহীদ সাগর হত্যায় আদালতে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় এজাহার নামীয় আসামি জাপার সভাপতি জাহাঙ্গীর আহমেদকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

জানা যায়, গত বছরের ১৯ জুলাই ময়মনসিংহ নগরীর মিন্টু কলেজ এলাকায় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে প্রতিপক্ষের নেতা-কর্মীরা হামলা করলে গুলিবিদ্ধ হয়ে রেদোয়ান হোসেন সাগর নিহত হন। সাগর নগরীর আকুয়া চৌরঙ্গী মোড় এলাকার বাসিন্দা মো. আসাদুজ্জামানের ছেলে।

এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে ওই বছরের ২৪ জুলাই ১৫০ থেকে ২০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা করেন।

একই ঘটনায় ওই বছরেরই ৮ সেপ্টেম্বর নগর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আবু ওয়াহাব আকন্দ বাদী হয়ে আদালতে আরেকটি মামলা দায়ের করেন। ওই মামলায় এজাহার নামীয় আসামি ময়মনসিংহ মহানগর জাপার সভাপতি জাহাঙ্গীর আহমেদ।

সম্পর্কিত

ভালুকায় প্রাইভেট কারের ধাক্কায় নারী নিহত

জামালপুরে চোর অভিযোগে গণপিটুনিতে একজন নিহত

কিডনি দিতে প্রস্তুত মা, কিন্তু নেই ট্রান্সপ্লান্টের টাকা

৮ কিলোমিটার সড়কে শত শত গর্ত, চলাচলে ভোগান্তি

জামালপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধানকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

বহিরাগতের হামলার প্রতিবাদে বাকৃবিতে শিক্ষার্থীদের মৌন মিছিল

৪০০ টাকার জন্য তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

পর্যটকে মুখরিত ত্রিশালের চেচুয়া–গলহর বিল

বাকৃবি: বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের মতানৈক্যে হয়নি সিন্ডিকেট সভা

বাকৃবিতে ২৪ ঘণ্টা পর খোলা হলো কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের তালা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা