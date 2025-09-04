হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

নেত্রকোনায় ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, গ্রেপ্তার ব্যক্তি কারাগারে

নেত্রকোনা প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার খালিয়াজুরীতে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় বাবুল শেখ (৬০) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার বিকেলে উপজেলার মেন্দিপুর ইউনিয়নের নূরপুর বোয়ালী গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তার বাবুল শেখ উপজেলার নূরপুর বোয়ালী গ্রামের ওয়াহেদ শেখের ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটি কয়েকদিন আগে তার মায়ের সঙ্গে নূরপুর বোয়ালী গ্রামে নানাবাড়িতে বেড়াতে আসে। গত মঙ্গলবার বিকেলে বিস্কুট ও চকলেটের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতিবেশী বাবুল শেখ তাঁর ঘরে নিয়ে যান। ঘরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা চালান। শিশুর চিৎকারে প্রতিবেশীরা গিয়ে উদ্ধার করেন।

এ ঘটনায় শিশুর বাবা বাদী হয়ে বুধবার বিকেলে থানায় মামলা করেন। মামলার পরপরই অভিযান চালিয়ে বাবুল শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মকবুল হোসেন বলেন, আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

