ভালুকায় অটোরিকশার ধাক্কায় কৃষক নিহত

ময়মনসিংহের ভালুকায় সড়ক পার হওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় রিয়াজ উদ্দিন সরকার (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন।
আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের ভালুকা উপজেলার ধীতপুর টুংরাপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রিয়াজ উদ্দিন সরকার ভালুকা উপজেলার ধীতপুর টুংরাপাড়া গ্রামের মরহুম গিয়াস উদ্দিন সরকারের ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, ঘটনার সময় রিয়াজ উদ্দিন সরকার ভালুকা গফরগাঁও সড়কের ধীতপুর টুংরাপাড়া বাজারে সড়কের পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে যাচ্ছিলেন। এ সময় গফরগাঁওগামী একটি অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দিলে তিনি সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।
ভালুকা মডেল থানার এসআই সুলতান আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, এক পথচারীকে ধাক্কা দিয়ে অটোরিকশাটি দ্রুত চলে যায়।