হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

দুর্গাপুরে ভিমরুলের কামড়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 

ভিমরুলের চাক। ছবি: সংগৃহীত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরের তেরীবাজার এলাকায় ভিমরুলের কামড়ে রোকেয়া বেগম (৮০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। রোকেয়া বেগম পৌর শহরের তেরীবাজার এলাকার মৃত আব্দুল জব্বারের স্ত্রী।

নিহত বৃদ্ধার নাতি দুর্গাপুর সাংবাদিক সমিতির কোষাধ্যক্ষ শফিকুল আলম সজীব জানান, শুক্রবার সকালে বাড়ির পাশের রাস্তায় হাঁটছিলেন রোকেয়া বেগম। সে সময় হঠাৎ একদল ভিমরুল তাঁকে আক্রমণ করে এবং শরীরে একাধিক হুল ফোটায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসা দিয়ে রাতে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্পর্কিত

অর্ধাহারে-অনাহারে সখিনা, বয়স্ক ভাতার টাকা খাচ্ছে অন্যরা!

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

‘ঘরজামাই’ বলে উপহাস করায় স্কুলছাত্রী মায়মুনাকে হত্যা করেন ছাইদুল: পুলিশ

নেত্রকোনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৫

বলাকা কমিউটার ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন

শেরপুরে ৭ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ

বদলির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, শিক্ষা অফিসে তালা

গফরগাঁওয়ে নদীতে ডুবে যুবকের মৃত্যু

কারও ব্যক্তিগত বক্তব্যের দায় দল নেবে না: এমরান সালেহ

ত্রিশালে ট্রাক-অটোরিকশার সংঘর্ষ, নিহত ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা