শেরপুরে বাবার হাতে শিশুকন্যা নিহত, আরেক সন্তান আহত

শেরপুরের নকলায় বাবার হাতে মরিয়ম (৬) নামের এক শিশু হত্যার অভিযোগ উঠেছে। একই ঘটনায় মীম (৪) নামে তার আরেক বোন গুরুতর আহত হয়েছে। আহত শিশুটিকে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ তাদের বাবা বাবু মিয়াকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শিশু দুটির দাদা রবি মিয়াকেও (৫৮) আটক করা হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ভোররাতে নকলা উপজেলার চরঅষ্টধর ইউনিয়নের চরবসন্তী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চরবসন্তী গ্রামের রবি মিয়ার ছেলে বাবু মিয়ার সঙ্গে প্রায় সাত বছর আগে উপজেলার উরফা ইউনিয়নের শালখা গ্রামের দিনমজুর কাজীমদ্দিনের মেয়ে হাসিনা বেগমের (২৭) বিয়ে হয়। দাম্পত্যজীবনে তাঁদের দুই সন্তান—মরিয়ম ও মীম রয়েছে।
কিছুদিন ধরে বাবু মিয়া বাবা-মা, স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে ঢাকার খিলক্ষেত এলাকায় ভাড়া বাসায় থেকে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চালাতেন। ১২ জানুয়ারি (সোমবার) স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে তিনি শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যান। পরদিন নিজ বাড়িতে গিয়ে সেদিনই বিকেলে স্ত্রী ও সন্তানদের আবার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দেন।
পরবর্তী সময়ে বাবু মিয়া ভ্যানগাড়ি কেনার কথা বলে শ্বশুর কাজীমদ্দিনের কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করেন। শ্বশুর তিন হাজার টাকা দিলে এ নিয়ে স্ত্রী ও শ্বশুরের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। এরপর বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে শিশুসন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে যান বাবু।
পুলিশের ভাষ্য, গতকাল শনিবার বিকেলে বাবু মিয়া তাঁর বাবা, মা ও দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে নিজ বাড়িতে আসেন। পরে রাতের কোনো একসময় ঘরের ভেতর মরিয়মকে হত্যা এবং মীমকে গুরুতর আহত করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়রা বাবু মিয়াকে আটক করে পুলিশে খবর দেন। আহত মীমকে প্রথমে নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে পাঠান।
বাবু মিয়ার শ্বশুর কাজীমদ্দিন বলেন, ‘রোববার (১৮ জানুয়ারি) ভোরে ফোন পেয়ে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে নাতনি মরিয়মকে মৃত এবং মীমকে আহত অবস্থায় দেখতে পাই। তখন এলাকাবাসী বাবুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।’
নকলা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আবুল কাশেম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরিয়মের মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় বাবু মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার বাবা রবি মিয়াকেও থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।’
শেরপুর জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশু মীমের অবস্থা বর্তমানে আশঙ্কাজনক নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।
নকলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রিপন চন্দ্র গোপ বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কলহের বিষয়টি জানা গেছে। অভিযুক্ত বাবা বাবু মিয়াকে আটক করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’