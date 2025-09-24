হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

প্রকল্পে অনিয়ম, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি

ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে দুদকের অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহ জেলা পরিষদে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটের ‘জনস্বাস্থ্য’ উপখাতে ৪৭টি প্রকল্পে ৮৬ লাখ টাকা বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে নেমেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার বেলা ১১টায় জেলা পরিষদ কার্যালয়ে অভিযান চালায় দুদক ময়মনসিংহের চার সদস্যের একটি দল।

সূত্র জানায়, দুদকের অভিযানের সময় জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবির হোসেন সরদারকে পাওয়া যায়নি। তিনি দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানানো হয়। এ সময় অন্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে প্রকল্পের বিভিন্ন নথি সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই এবং পরে নথিপত্র নিয়ে সরেজমিনে অনুসন্ধানে যায় তদন্ত দল। এ ঘটনায় তদন্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুদক ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক বুলু মিয়া। তিনি বলেন, নথিপত্র যাচাই-বাছাই ও সরেজমিন তদন্ত করে প্রতিবেদন পাঠানো হবে। সেই প্রতিবেদনের আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে কমিশন।

দুদকের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জানান, ময়মনসিংহ সদরের ভাবখালী ইউনিয়নে এক ব্যক্তির নামে একাধিক, অস্তিত্ববিহীন প্রতিষ্ঠান ও আবেদন না করেও অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম বরাদ্দের তালিকায় আছে। পারিবারিক কবরস্থানকে সামাজিক দেখিয়েও নেওয়া হয়েছে বরাদ্দ। অভিযোগ রয়েছে, স্থানীয় আইনুল হকের সঙ্গে যোগসাজশে একই ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অজান্তে সেসব প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দ দিয়েছেন জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবির হোসেন সরদার। এ ছাড়া বরাদ্দের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ এনে প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ করেছে একাধিক প্রতিষ্ঠান।

দুদকের অভিযানের বিষয়ে জানতে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কবির হোসেন সরদারকে মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

সম্পর্কিত

ফায়ার ফাইটার শামীমের দাফন সম্পন্ন, তিন সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তায় স্ত্রী

দেবে গেছে সাড়ে ৭ কোটি টাকার সেতুর সংযোগ সড়ক

বাকৃবিতে ক্লাস শুরু ৫ অক্টোবর

বাকৃবিতে ১৩ ভেড়া চুরি: ৪ দিনেও উদ্ধার হয়নি, বন্ধ গবেষণা

৫১ বছর পরে জানা গেল বিদ্যালয়ের নিজস্ব জমিই নেই

ভালুকায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যানজটে ভোগান্তি

জাককানইবিতে সংগীত বিভাগে পরীক্ষা আয়োজনে অনিয়ম

এবার বাকৃবির গবেষণা খামারের ১৪টি ভেড়া উধাও

নিয়ম ভেঙে পদোন্নতি, ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের ৩৩ কর্মকর্তার পদাবনতি

প্রার্থী করতে সমর্থকদের মিছিল: ময়মনসিংহ জামায়াতের সাবেক আমিরের সদস্যপদ স্থগিত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা