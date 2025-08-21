হোম > সারা দেশ > ময়মনসিংহ

ঘরে কাজ করছিলেন মা, পানিতে ডুবে শিশুপুত্রের মৃত্যু

দুর্গাপুর (নেত্রকোনা) প্রতিনিধি 

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে বাড়ির পাশের ডোবায় পড়ে ফারুক (৮) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাকলজোড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত ফারুক ওই গ্রামের কামাল মিয়ার ছেলে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শিশু ফারুকের মা হাজেরা খাতুন ঘরের ভেতরে কাজ করছিলেন। এ সময় পরিবারের সবার অগোচরে ফারুক বাড়ির পাশের ডোবায় গোসল করতে নামে। গোসলের একপর্যায়ে পানিতে তলিয়ে যায়। কোথাও না পেয়ে ডোবার পানিতে খোঁজাখুঁজির পর তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার নাজমুল হাবিব জানান, শিশুটিকে হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়েছিল।

এ ব্যাপারে দুর্গাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদুল হাসান বলেন, পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুর লাশ বিনা ময়নাতদন্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে।

